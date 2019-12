Natale insieme: musica e parole

Martedì 17 dicembre si conclude il concerto itinerante degli alunni della scuola “Moro” che ha visto la collaborazione delle docenti Marilisa Antonacci ed Elisabetta Pasquale, coinvolte in un progetto che ha visto protagoniste le tre parrocchie del quartiere: San Nicola, San Filippo e San Benedetto, grazie alla generosità delle rispettive comunità parrocchiali e dei loro parroci.

Il bilancio sino ad ora è stato molto positivo: per gli alunni potersi esibire nella propria parrocchia è stato molto emozionante.

I brani natalizi che saranno eseguiti dagli alunni saranno accompagnati dalla narrazione di una fiaba moderna, che avrà un lieto fine come tutte le fiabe, grazie, alla potenza delle parole e della solidarietà. La famiglia di “Melania”, per seguire la moda del momento, vorrebbe organizzare una bella vacanza rinunciando alle tradizionali frittelle, alle dolci cartellate, ai giochi e ai pranzi con la famiglia e alla vita della parrocchia ma, attraverso le melodie di Natale e la forza delle parole, cambierà idea e rimarrà in città.

Questa sera nella splendida cornice della chiesa di San Benedetto messa con generosità a disposizione dal parroco don Angelo Dipasquale, il dirigente scolastico, prof. Valentino Di Stolfo rivolgerà i suoi auguri alla comunità scolastica per un Natale che vede unite le due agenzie più significative per gli adolescenti, ovvero la scuola e la parrocchia.

La manifestazione natalizia si concluderà con l’esecuzione della canzone gospel “Oh happy day” eseguito dai giovani alunni della classe I G.