La Lamborghini Huracan Super Trofeo di Benny Strignano a Barletta

Lo scenario, questa volta, non è rappresentato da un circuito. Benny Strignano e il suo staff, infatti, hanno deciso di mostrare in centro cittĂ , a Barletta, la sua inseparabile Lamborghini Huracan Super Trofeo, gestita dal Team Clg Bloise Motorsport. Facile immaginare i molteplici obiettivi dell’iniziativa. Presenti anche papĂ Antonio, sempre al suo fianco, e il manager Lucio GioffrĂ©.

Benny Strignano, barlettano di ventuno anni, ha mandato in archivio una stagione estremamente positiva, in cui spiccano il secondo posto assoluto a Vallelunga nell’ultima tappa del campionato italiano supercar series e la partecipazione, sul circuito di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, del campionato del mondo di go kart.

Le attenzioni di Benny Strignano, intanto, sono giĂ rivolte al 2020, quello che nelle sue intenzioni potrebbe essere l’anno del definitivo salto di qualitĂ . Non ama fare proclami, ma la sua ambizione, sponsor permettendo, è quella di partecipare a livello europeo al prestigiosissimo Super Trofeo Lamborghini.