La rabbia dei residenti di via Andria e via Callano: «Isolati a causa dei lavori»

Tornano a protestare i residenti di via Callano e via Andria a Barletta. Ancora non si vede il passaggio pedonale per mitigare i disagi per i lavori al sottopasso ferroviario. Ieri sera una nuova forma di protesta pacifica nei pressi del cantiere. Tanti i disagi nuovamente raccontati dai residenti.

