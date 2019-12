Solidarietà natalizia, in corso Vittorio Emanuele si raccoglie materiale scolastico

È Natale anche e soprattutto per i più piccoli. Tra le iniziative promosse per le festività correnti è lodevole l’impulso solidale di “Christmas bikers for children”, la raccolta doni ideata dall’associazione cittadina di appassionati motociclisti “Proud italian free bikers” in favore dei bambini ospitati dalla Fondazione Lamacchia onlus di Barletta.

I volontari organizzatori dell’iniziativa sono già attivi in questi giorni presso alcuni punti di raccolta per le donazioni di giocattoli, abbigliamento e materiale scolastico – preferibilmente nuovi o in eccellenti condizioni –, destinati dai privati alla meritoria finalità, elogiata della locale Amministrazione.

Il momento più significativo è previsto dalle ore 9 alle 13 di domenica prossima, 22 dicembre, in corso Vittorio Emanuele dinanzi al teatro “Curci”, dove i promotori saranno operativi con uno stand. A coronamento dell’iniziativa, i “Babbo Natale – centauri”, sfileranno sulle due ruote per le principali vie del centro, destinazione la parrocchia di Santa Maria degli Angeli (Cappuccini, in viale Marconi), per la consegna di questa strenna dall’apprezzabile spessore sociale.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 3452762053.