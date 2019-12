Stadio “Puttilli”, appaltati i lavori

Sono stati aggiudicati dalla società Terralavoro Costruzioni di Battipaglia (Salerno) i lavori di adeguamento funzionale dello stadio comunale di Barletta “Cosimo Puttilli”, nell’ambito della procedura bandita il 2 dicembre scorso, per conto del comune di Barletta, dalla Società Sport e Salute, già coni Servizi, che è la stazione appaltante, in adempimento all’accordo sottoscritto fra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Comune di Barletta rispettivamente il 20, il 19 e l’8 novembre scorsi.

L’importo contrattuale è di 1.516.555,94 euro IVA esclusa e i lavori dovranno essere eseguiti in 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna degli stessi.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

“Questa era la migliore notizia che potessimo ricevere – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore ai lavori pubblici Gennaro Calabrese – i tempi sono stati rispettati e, espletate le verifiche di legge, i lavori potranno cominciare e da quel momento in poi per la città inizierà un vero e proprio countdown. Siamo molto soddisfatti e riconoscenti nei confronti del Coni e della società Sport e Salute per la puntualità e il rispetto dei tempi e speriamo che le cose vadano nel migliore dei modi possibili”.