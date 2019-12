Gli alunni della “Giovanni Paolo II” incontrano gli ospiti de La Casa di Irene

Uno scambio intergenerazionale dove la saggezza degli anziani incontra l’esuberanza dei più piccoli. Gli alunni del settimo circolo Giovanni Paolo II di Barletta fanno visita ai nonni de La Casa di Irene” per un augurio natalizio ricco di emozioni. I bambini strappano un sorriso agli ospiti della residenza per anziani gestita da esperti infermieri e imparano allo stesso tempo quanto sia importante avere cura dell’altro mostrando accoglienza e generosità. Gli insegnanti della scuola primaria che hanno promosso quest’iniziativa sono convinti che la crescita umana e la formazione delle giovani generazioni passi da momenti di condivisione e solidarietà come questi. Aiutare e rendere felici una persona è il modo migliore, dicono, per cogliere in pieno lo spirito più autentico del Natale oltre ogni logica consumistica. Le esibizioni dei giovanissimi alunni delle classi 4F e 4G hanno divertito e commosso gli anziani ospiti della casa di Irene lasciando nei loro cuori e sui loro volti emozioni, sorrisi e lacrime di gioia.

Il servizio.