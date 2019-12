Raggiunto da un colpo di pistola alla gamba: ferito 18enne incensurato

Un solo colpo, esploso da distanza quasi ravvicinata. Una azione punitiva, probabilmente, fatta da chi non vuole uccidere ma avvertire che la prossima volta potrebbe farlo. Si indaga, a Barletta, sull’inquietante episodio avvenuto, nella notte tra venerdì e sabato, nei giardini del Castello Svevo, dove un ragazzo di 18 anni, incensurato, è stato ferito con un colpo di pistola.

Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte, quando fortunatamente nella zona non erano presenti molte persone. Il proiettile si è conficcato nella gamba destra della vittima, che è stata subito soccorsa e poi condotta all’ospedale “Dimiccoli”.

Non gravi le conseguenze fisiche per il giovane, mai in pericolo di vita: la prognosi per lui non dovrebbe essere superiore ai 20 giorni. Ben più grave il problema sicurezza, in una zona spesso poco tranquilla e dove in passato si sono registrati episodi di spaccio di stupefacenti.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Barletta che, per adesso, non si sbilanciano sull’esito dell’attività investigativa. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Su tutte quella dell’avvertimento da parte di qualche malavitoso locale. Al momento i militari non hanno effettuato arresti.