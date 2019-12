La redazione di barletta.news24.city augura buone feste

In questi giorni in cui si guarda al futuro e si stilano le aspettative per il nuovo anno, la redazione di barletta.news24.city inoltra a tutti i lettori un sincero augurio di buone feste, affinché possiate trascorrerlo con chi amate.

Auguri a chi si prende cura della nostra città e dei suoi abitanti in tutte le declinazioni possibili, affinché possa trovare sempre la motivazione per valorizzarla, rispettarla e amarla.

Auguri a chi sa osservare e apprezzare la bellezza di questa città, ma anche a chi in questa città non ci crede più, a chi la maltratta, a chi è lontano, a chi sogna di andare via, affinché possa riconciliarsi con lei.

Un augurio particolare va ai giovani barlettani, affinché possano continuare a sognare un futuro in questa città e non siano costretti ad abbandonare il posto che amano.

E infine auguri a noi stessi, membri della redazione, affinché possiamo continuare con passione ed etica a rappresentare la voce dei cittadini e continuare a crescere grazie al supporto dei nostri lettori.