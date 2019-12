Spazzamento meccanizzato, a gennaio si parte giovedì 2 fino a mercoledì 8

Si svolgerà da giovedì 2 gennaio fino a mercoledì 8 gennaio lo spazzamento meccanizzato delle quattro zone cittadine servite da tale servizio mensile. Il giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio il servizio non sarà dunque effettuato sul lato dispari delle vie interessate. Si partirà dal giorno successivo, solo per questo mese.

Si ricorda che lo spazzamento meccanizzato è regolato da una apposita ordinanza che prevede che lo stesso venga effettuato, nei giorni stabiliti, dalle 5 alle 9 del mattino e dispone il divieto di sosta con rimozione durante lo svolgimento del servizio, come da apposita segnaletica predisposta.

I giorni sono sempre gli stessi, ogni mese, nelle medesime zone, proprio per semplificare il calendario e fare in modo che non ci si sbagli, oltre a essere presente l’apposita segnaletica che indica le prescrizioni disposte.

Di seguito il calendario delle zone e dei rispettivi giorni di intervento

2 gennaio lato civici pari ZONA 1

via Milano; via Boggiano; via Canne; via Togliatti; via Scommegna; via Luigi Dicuonzo; via Musti; via Firenze.



3 gennaio lato civici dispari – 4 gennaio lato civici pari ZONA 2

via Milazzo; via San Francesco D’Assisi; via Palestro; via Venezia; via Regina Margherita; corso Vittorio Emanuele; via Nanula; via Roma.



5 gennaio lato civici dispari – 6 gennaio lato civici pari ZONA 3

via San Samuele; via Solferino; via Del Gelso; via Ofanto; via Prascina; via Monsignor Dimiccoli; via Magenta.



7 gennaio lato civici dispari – 8 gennaio lato civici pari ZONA 4

via Canosa; via Madonna della Croce; via Barberini.