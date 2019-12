“Mannaggia!”, originale omaggio per attore e fisarmonica al maestro Giuseppe De Nittis

Sabato 28 dicembre alle ore 20.30 e domenica 29 alle 18.00, L’AUDITORIUM del GOS Distillerie Culturali si apre ad un doppio appuntamento dedicato alla figura del pittore Giuseppe De Nittis con “Mannaggia! Omaggio a Peppino De Nittis, pittore”, spettacolo teatrale per attore e fisarmonica, di e con Roberto Petruzzelli e Sandro Cardascio, prodotto dal Centro di Produzione Teatrale Fondazione Atlantide/Teatro Stabile di Verona.

L’occasione nasce dalla collaborazione tra Eclettica-Cultura dell’Arte e Artemisia Teatro nell’ambito di “ZIP Zone Interdisciplinar Project” che si pone, tra gli altri, l’obiettivo di avvicinare target differenti all’arte moderna e contemporanea, mediante medium alternativi come il teatro e la letteratura cui si accompagnano momenti di inclusione come la replica solidale domenicale, rivolta alle associazioni di volontariato o operanti nel campo della cultura e del turismo.

Nella pièce teatrale “Mannaggia!” – titolo nato da un’innocente imprecazione, tipicamente nostrana, spesso usata dallo stesso pittore barlettano – al ricordo della vita privata e artistica del pittore, si mescolano i colori dei paesaggi rappresentati alla paura dell’oscurità: un omaggio dell’autore e interprete Roberto Petruzzelli, per quel pittore che “vendeva più quadri di Renoir” e frutto di una ispirazione tratta dal noto “taccuino”, dai pensieri dell’adorata moglie Leòntine ma anche dalla paura della cecità di Borges e D’Annunzio, così come dal capolavoro di Josè Saramago “Cecità’”, appunto.

De Nittis diceva: “mi capita uno strano fenomeno: sulla carta dei giornali, sulle tele, sulla stoffa bianca della veste, sul cielo, dovunque io guardo, vedo una miriade di buchi neri come fori di piombo a pallini. Non riesco più a lavorare…”. Così l’autore si fa trasportare da dubbi legittimi: come visse il pittore De Nittis questo dramma? Cosa si scatena nella mente di chi si sta avvicinando al buio? Cosa “vede” un grande artista nel buio?

Non un esperto d’arte, né un critico, Petruzzelli racconta di essere stato semplicemente rapito da “quella luce, quei colori, quell’eleganza delle atmosfere, quell’armonia dell’insieme, cogliendo come primo motivo d’ispirazione un avvenimento della breve e intensa vita di De Nittis che gli ha risvegliato quella curiosità che lo ha portato alla stesura del copione che ha accompagnato con la fisarmonica di Sandro Cardascio.

MANNAGGIA. OMAGGIO A PEPPINO DE NITTIS rientra nella sezione “RigenerArt/Campus Contemporaneo” a cura di Carla Masciandaro, nell’ambito del progetto ZIP Zone interdisciplinar Projects, vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del MiBACT.

ACQUISTO BIGLIETTI – 28 dicembre, ore 20.30



Intero € 10,00

Ridotto € 8,00 (under 18, over 65 e persone con disabilità con accompagnatore gratis)

Bambini € 5,00 (fino a 13 anni)

Prenotazioni e acquisto biglietti

ASS. ARTEMISIA TEATRO

t. 349 1526632 / 340 2944808

email: artemisiaquattro@gmail.com

Per l’acquisto in loco, il botteghino sarà aperto presso l’Auditorium del GOS dalle ore 18.00

——-

PRENOTAZIONI REPLICA SOLIDALE – 29 dicembre, ore 18.00

La replica solidale è gratuita, previa prenotazione, ed è aperta ad associazioni di volontariato e/o operanti nel campo della cultura e del turismo e a insegnanti di storia dell’arte o materie affini.

Per contatti, informazioni e prenotazioni nominativi replica solidale:

info@ecletticaweb.it – carla masciandaro 3493112581