Tentato omicidio, 18enne arrestato dalla Polizia di Stato a Barletta

I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Barletta hanno arrestato Davide Daddato, barlettano di 18 anni, ritenuto responsabile dei reati di porto di coltello e tentato omicidio. Le strade dei due giovani, entrambi incensurati, si incrociano verso le ore 02.00 del 24 dicembre durante una lite, scaturita per futili motivi, sulla pista da ballo di una nota discoteca ubicata in località Palombaro. Un 18enne di Cerignola viene aggredito da un gruppo di ragazzi di Barletta; la lite degenera all’esterno del locale quando il 18enne di Barletta colpisce con una coltellata all’addome il suo coetaneo. Il ferito resta sul posto, chiede aiuto e viene soccorso da personale del 118, gli aggressori scappano.

Immediatamente sul posto interviene una Volante del Commissariato di Barletta che, acquisite le prime informazioni, si pone alla ricerca dell’aggressore che viene individuato nelle zone limitrofe; con maglione e scarpe sporchi di sangue e con un’escoriazione sul dorso della mano destra, a piedi ed in compagnia di un ragazzo minorenne risultato estraneo ai fatti, si stava allontanando in direzione Barletta.

La dettagliata ricostruzione dei fatti, confermata dalla vittima e dal minorenne, porta all’arresto del Daddato, ora ristretto presso il carcere di Trani. A seguito di quanto accaduto, in base a quanto previsto dall’art. 100 del TULPS, il Sig. Questore di Bari ha decretato la chiusura per 15 giorni della discoteca. Attività d’indagine in corso per identificare le altre persone coinvolte.