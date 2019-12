Carmine Doronzo: «Incendio Dalena, il sindaco informi i cittadini degli eventuali rischi per la salute»

«Una di quelle immagini che non vorremmo mai vedere. Il sindaco chiarisca subito quanto accaduto ma prima ancora informi i cittadini degli eventuali danni alla salute. Spero che questa volta non si cerchino colpevoli “stranieri”…la localizzazione è chiara». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il consigliere comunale di Coalizione Civica Carmine Doronzo, commentando l’incendio divampato questa mattina in zona via Vecchia Madonna dello Sterpeto a Barletta nell’azienda Dalena Ecologia.