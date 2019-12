“Per le natività che noi non vogliamo accogliere”: la street art di Borgiac è un dono per Barletta

“Per le natività che noi non vogliamo accogliere”. E’ la speciale dedica di Giacomo Borraccino, per tutti a Barletta Borgiac, e condensata in un murale in zona Castello Svevo. I rami degli alberi si trasformano nei capelli di una mamma e un bambino, contenuti simbolicamente in una barca che ricorda i tanti viaggi della speranza dei quali sentiamo raccontare in cronaca ormai troppo spesso. Un messaggio di fede, accoglienza e solidarietà nei giorni del Natale. In grado di far riflettere ed emozionare.