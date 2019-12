Sen. Quarto: «Attenzionato il ministro dell’Ambiente Costa sull’accaduto»

«Ho appena appreso la sciagurata notizia del disastroso incendio a Barletta – interviene il sen. Quarto riguardo l’emergenza in città – Purtroppo, con grande dispiacere, devo rilevare che trattasi dell’ennesimo incendio di un centro di raccolta e trattamento rifiuti in Italia. Auspico la massima attenzione sia in fase emergenziale, per tutelare la salute dei cittadini, e sia investigativa, per chiarire le dinamiche del gravissimo avvenimento.

Ho, all’uopo, attenzionato l’accaduto al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, generale Sergio Costa, e al Presidente dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), Stefano Laporta, per un loro utile interessamento».