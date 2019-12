“Pietro Mennea: anche un barlettano può raggiungere il successo”

Negli scorsi giorni Francesco Piazzolla, in arte Siffa, giovane rapper ed illustratore barlettano, ha realizzato un disegno in vettoriale rappresentante il nostro celebre concittadino, Pietro Mennea, ritratto in uno dei momenti più belli della sua vita, prima di segnare quello che per lunghissimo tempo è rimasto un record imbattuto. L’idea, divulgata da Francesco sui social e proposta da lì all’amministrazione comunale, è quella di realizzare un’installazione fissa da dedicare a Pietro Mennea proprio sulla litoranea che porta il suo nome.

Un regalo che Siffa ha voluto fare alla sua città in occasione del Natale, un omaggio che parla di arte ed amore per le proprie origini. Per questo abbiamo chiesto direttamente a Francesco da cosa sia nata quest’idea.

Il tuo disegno in vettoriale omaggia uno dei barlettani più celebri al mondo: cosa rappresenta per te Pietro Mennea?

«Ho voluto rappresentare Pietro Mennea perché credo che sia la Figura più importante di Barletta in quanto ha rappresentato la nostra città in tutto il mondo e il suo record è rimasto imbattuto per decenni. Io mi ci vedo un po’ in lui perché mi alleno tutti giorni sia nel disegno che nella musica il suo esempio dovrebbe fare da monito alle nuove generazioni perché ha dimostrato a tutti che nonostante le avversità e le poche possibilità che spesso la nostra città offre è riuscito a raggiungere risultati importanti.»

Hai lanciato l’idea di un’installazione: come ha accolto questo messaggio l’amministrazione comunale?

«L’amministrazione comunale, così come alcune pagine “di spicco” della nostra città, non mi hanno mai preso in considerazione nonostante in passato abbia già provato a proporre idee artistiche per abbellire la città, ma forse questa volta le cose possono cambiare. Io non sopporto l’idea di vedere pareti piatte di colori unici e colorarle con i nostri più celebri concittadini a mio avviso sarebbe davvero ideale.»

Sei un artista a tutto tondo, dalla musica al disegno ogni giorno vivi per l’arte. Raccontaci dei prossimi progetti di disegno, realizzerai disegni in vettoriale per altri illustri barlettani?

«Fortunatamente l’arte mi ha salvato la vita svariate volte, ho sempre coltivato la passione del disegno e della musica, sin da piccolo ne ho sempre avuto bisogno sia per uscire da situazioni difficili sia per esprimere le mie Emozioni. Per quanto riguarda il futuro di solito non faccio mai progetti a lungo termine, ho delle idee che potrebbero essere sviluppate nel piano urbanistico però questo non dipende da me ma dall’amministrazione comunale. Potrei fare migliaia di disegni ma sarebbe un peccato farli “morire” nel mio computer. Per quanto riguarda la musica invece, dopo l’ultimo disco pubblicato il 2 novembre, abbiamo raggiunto 10.000 ascolti su Spotify e più di 250.000 visualizzazioni su YouTube questo mi stimola a portare tutto il mio piano artistico ad un livello superiore. Seguite i miei profili social per rimanere aggiornati, magari tra qualche giorno avrò davvero modo di realizzare l’installazione dedicata a Pietro.»