Sold out: successo per la Notte di San Silvestro al Teatro “Curci”

Sold out per lo spettacolo andato in scena il 31 dicembre al Teatro “Curci”. Tutto esaurito per la nuova esperienza di coloro che hanno deciso di brindare al nuovo anno nella fantastica cornice del nostro Teatro comunale. Un pubblico proveniente dalle diverse città vicine, oltre che dalla stessa Barletta, per assistere allo spettacolo “RacconDino” dell’attore Dino Abbrescia. L’artista ha intrattenuto il pubblico dalle 22, aspettando la mezzanotte nel teatro, dove una pioggia di coriandoli ha dato il benvenuto a questo 2020: dopo tutti a brindare presso la Galleria del teatro.

Una bella esperienza, nata anche per coinvolgere chi non poteva godere di una famiglia numerosa con cui condividere questa festa, ma di fatto ha attirato tanta gente che si è detta soddisfatta per la bella serata. Un successo insomma, che sarà sicuramente il primo di una serie di esperienze di questo che dovranno sempre migliorare, come ci tengono a garantire dal Settore cultura, che ha promosso l’iniziativa con il contributo del direttore artistico, l’attore Fabio Troiano: «I commenti sono stati molti ma uno mi ha colpito più di altri “la notte del 31 a Teatro, come in una grande città!“. Perché è vero, la grandezza di una città in primis la fa il numero degli abitanti ma Barletta con De Nittis, il Castello, la Disfida, la Cattedrale, la Basilica del Santo Sepolcro, il Teatro Curci e molto altro, è unica! Una funzione del Teatro è l’aggregazione e aspettare l’arrivo del nuovo decennio con un’atmosfera magica in uno dei teatri più belli d’Italia, il Curci, è stata un’emozione indescrivibile resa possibile da chi era convinto come me che le persone sentono il bisogno di condividere e il tutto esaurito lo testimonia. Ringrazio il sindaco Mino Cannito, la dirigente alla Cultura Santa Scommegna per aver reso possibile ed indimenticabile questa serata».