Dalle antiche dimore agli ex conventi, un tour guidato a Barletta

Gli ex conventi rappresentano a tutt’oggi un’importante eredità artistica e spirituale del centro storico di Barletta. In un momento in cui la riscoperta e la valorizzazione di vecchi spazi e volumetrie si afferma come una valida strategia di sviluppo urbanistico delle città, questo patrimonio immobiliare rappresenta un’occasione di riscatto per le città ed i centri storici.

Per questo motivo il prossimo 5 gennaio, con inizio alle ore 17, abbiamo organizzato un tour che – proponendosi come una naturale prosecuzione di quello tematico sulle antiche dimore – ci porti alla scoperta degli ex conventi di Barletta, testimonianza preziosa dell’evoluzione storica e spirituale della città ma anche opportunità di valorizzazione e sviluppo.

Il tour – organizzato in sinergia tra le associazioni “The Walkers”, “Laboratorio di immaginazione urbana” e il gruppo di giovani architetti di Barletta – si propone di rompere l’indifferenza verso il nostro patrimonio storico e di stimolare un’esperienza di confronto e dibattito attraverso lo strumento della condivisione: condivisione di saperi, di esperienze e di idee. Un vero e proprio messaggio d’amore per la propria terra che viene urlato a gran voce.

Il programma della visita guidata prevede lo “start” da Palazzo Tresca, nei pressi dei Giardini De Nittis, e si concluderà sotto Palazzo Bonelli, in questi giorni oggetto di una controversa vicenda relativa alla sua possibile alienazione. Il percorso si snoderà per le vie della città antica, toccando strutture conventuali in gran parte abbandonate o inutilizzate e mettendole in comparazione con quelle ancora attive o recuperate di recente. Un piccolo viaggio alla scoperta di un microcosmo culturale che connetterà tradizioni antiche a prospettive urbanistiche future.

Le spiegazioni saranno a cura delle nostre guide turistiche abilitate, che si avvarranno anche del contributo del gruppo di giovani architetti che hanno collaborato alla realizzazione del tour. La visita guidata sarà su offerta libera.

Vi aspettiamo, dunque, domenica 5 gennaio alle ore 17.00 per una full immersion tra antiche dimore e conventi della nostra città.