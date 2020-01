Bonus luce, gas e idrico 2020, nuovo limite di reddito

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore ISEE per l’accesso al bonus elettrico, gas e idrico è stato aggiornato a € 8.265. Resta immutato, invece, il requisito di accesso per le famiglie numerose con più di tre figli a carico, per le quali è previsto un ISEE non superiore a € 20.000.

La modulistica scaricabile è aggiornata alle disposizioni contenute nella Legge n. 26/2019, che dispone l’estensione dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni sulle tariffe energetiche per disagio economico, prevedendo che possano richiedere il bonus elettrico e il bonus gas i cittadini titolari del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), anche in deroga alle soglie ISEE già previste. Tale estensione non si applica invece al bonus idrico, per cui restano ferme le soglie ISEE previste dal TIBSI, il testo integrato delle modalità applicative emanato dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Comune di Barletta. Dove presentare le domande

URP, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra Palazzo di Città, unico ufficio abilitato alla raccolta delle istanze per disagio fisico), in corso Vittorio Emanuele n. 94.

Ufficio Servizi Sociali , in piazza Aldo Moro n. 16 (IV piano).

Ufficio Agricoltura , in via Guglielmo Marconi n. 57.

Uffici Anagrafici di via Ofanto n. 56.

Tutta la documentazione è pubblicata sulla rete civica del Comune www.comune.barletta.bt.it .

Maggiori informazioni su: www.sgate.anci.it, www.autorita.energia.it, www.arera.it, www.sportelloperilconsumatore.it .