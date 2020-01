Calcio, il 2020 del Barletta parte contro il Corato

Primo appuntamento del 2020 per il Barletta chiamato a sfidare il Corato oggi pomeriggio alle 14.30 sul rettangolo verde del “Coppi” di Ruvo in un match valevole per la giornata numero 17 del campionato di Eccellenza pugliese.

La settimana biancorossa

Le festività natalizie sono state utili per ritrovare energie in vista della seconda parte di campionato. La preparazione al match contro il Corato non ha avuto particolari intoppi, per il match del “Coppi” mister Tangorra potrà contare su tutta la rosa a disposizione anche se sono da verificare le condizioni di Varsi e Caputo reduci dai rispettivi infortuni.

L’avversario

Il Corato di mister Di Domenico è una delle corazzate del campionato di Eccellenza pugliese 2019/2020. Attualmente secondi in classifica a 2 punti dal Molfetta i neroverdi hanno a lungo detenuto la vetta persa proprio in virtù del k.o. nello scontro diretto e del pareggio in casa della Deghi che hanno chiuso il 2019. I 35 punti sono frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Tra le mura amiche i punti conquistati sono 21 (miglior rendimento casalingo del campionato), l’unica sconfitta è quella con la Deghi nella gara d’esordio stagionale. Con 11 reti subite quella neroverde è la miglior difesa del campionato. La gara d’andata giocata al “Manzi-Chiapulin” fu decisa a favore del Corato da una rete messa a segno da Falconieri nel primo tempo.

La terna arbitrale

La gara sarà diretta dal signor Luca Vittoria della sezione di Taranto coadiuvato dal signor Federico Favilla della sezione di Foggia e dal signor Michele Spalierno della sezione di Bari.

Biglietteria

L’ASD Barletta comunica le disposizioni per accedere all’impianto “Coppi” di Ruvo di Puglia in occasione della sfida tra Corato e Barletta in programma il prossimo 5 gennaio alle ore 14.30 e valevole per il turno numero 17 del campionato di Eccellenza pugliese.

Il prezzo del biglietto è di 5 euro, ingresso gratuito per gli under 16. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino nel giorno della gara a partire dalle 13.30.