Barriere architettoniche, finanziato a Barletta il progetto “SuperArè”

«Binario 10 è un’associazione senza scopo di lucro orientata alla promozione di attività legate all’innovazione sociale e del mondo dell’educazione – così la presidente Anna Brattoli illustra il progetto – con particolare focus alle realtà di fragilità sociale. In quest’ottica, a Maggio 2019, Binario 10 ha partecipato ad un bando della Regione Puglia “Partecipa 2019”, con l’obiettivo di mappare le barriere architettoniche diffuse sul territorio, per offrire all’Amministrazione comunale un efficace strumento, prima di tutto per l’individuazione delle barriere ed in secondo luogo, in grado di permettere di eseguire agevolmente gli adeguamenti necessari per la rimozione delle stesse.

Il Progetto “SuperArè” si prefigge di migliorare le condizioni di benessere della comunità territoriale, promuovendo un modello di comunità sensibile al tema dell’accessibilità e dell’accoglienza, con particolare riguardo alla disabilità. Abbiamo progettato e proposto un processo partecipativo mirato al coinvolgimento di tutte le realtà associative e scolastiche presenti sul territorio, in modo da offrire una nuova realtà percettiva del livello di accessibilità cittadino. Un’ eccellente opportunità per sensibilizzare l’intera cittadinanza sulle disabilità, discutendo e immaginando soluzioni sostenibili, anche per evitare fenomeni di emarginazione e riflettere sulle opportunità derivanti dal vivere in una città accessibile; non dimenticando di fornire all’amministrazione comunale dati utili per avviare la redazione del P.E.B.A. previsto dalla normativa vigente.

Con Atto dirigenziale n. 161 del 5 dicembre 2019, è stata approvata la graduatoria definitiva del bando #PUGLIAPARTECIPA (LR N.28/2017) , il progetto SuperArè – Barletta senza barriere è stato ammesso a finanziamento classificandosi 1° su 200 candidature. Un’iniziativa ambiziosa con un risultato ottenuto a dir poco straordinario, che tuttavia, non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto e l’appoggio dei partners che hanno creduto sin da subito nella nostra iniziativa ed hanno deciso di aderirvi senza esitazione:

• Comune di Barletta

• Bar.S.A. Servizi Ambientali S.p.A.

• Patto Territoriale Per L’occupazione Nord Barese/Ofantino

• Associazione B&B Barletta Ricettiva

• Comitato Strade dello Shopping

• Confesercenti B.A.T.

• Bandiera Lilla Onlus – Savona

• Legambiente – Barletta

• Associazione Virgilio – Barletta

• Istituto di scuola superiore I.I.S.S. Cassandro-Fermi-Nervi

• Collegio dei Geometri e Geometri Laureati B.A.T.

• Ordine Architetti B.A.T.

• Ordine Ingegneri B.A.T.

• AGABAT – Associazione Giovani Architetti B.A.T.

• Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie Nazareth Zona pastorale “S. Ruggiero” Barletta

• U.N.I.T.A.L.S.I. Barletta

• AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus B.A.T.

• Polisportiva Dilettantistica Sportinsieme Sud – Barletta

• Croce Rossa Italiana – Barletta

• Unione Italiana Dei Ciechi e Degli Ipovedenti – B.A.T.

• Ente Nazionale Sordi Onlus – B.A.T.

• O.E.R. Operatori Emergenza radio – Barletta

• A.R.P.A. Associazione Genitori Ragazzi Diversamente Abili Onlus

• A.N.G.S.A. B.A.T. – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Barletta

• …. e tulle le altre numerose realtà territoriali che si sono già aggiunte e quelle che a breve si aggregheranno.

Che questo nuovo anno possa essere l’inizio di una proficua collaborazione, con l’unico fine di migliorare le condizioni di benessere della comunità, sensibilizzando al tema dell’accessibilità e dell’accoglienza, con particolare riguardo alle situazioni di particolare fragilità».

.