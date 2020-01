Una barlettana sarà protagonista di “C’è posta per te”

Una notizia che rimbomba da poche ore quella che vede come protagonista una nostra concittadina. A quanto pare infatti , questo pomeriggio, è stata avvistata a Barletta l’equipe di “C’è posta per te“, il noto programma condotto dalla signora di Canale 5, Maria De Filippi, presto di nuovo in onda a partire da sabato 11 gennaio. A ricevere la scottante busta una donna dalla non ancora svelata identità, destinataria dell’invito più famoso d’Italia. Chi sarà il misterioso mittente? Tutti davanti allo schermo fra pochi giorni per scoprirlo e per assistere a nuove emozionanti storie.