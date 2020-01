La Puglia di Emiliano non si vuole fermare, l’incontro a Barletta

In molti ieri sera per accogliere il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, candidato alle Primarie di centrosinistra previste per domenica prossima; ricevuto nella sede del Partito Democratico di Barletta, il cui circolo, come già raccontato, si è schierato quasi completamente per la riconferma a candidato proprio di Emiliano, che ha incontrato i cittadini della BAT con “La Puglia non si ferma”.

Un incontro breve, ma dove il Governatore pugliese non ha perso l’occasione per bacchettare alcuni colleghi di coalizione e di partito, che negli ultimi giorni non hanno esitato a polemizzare su queste elezioni primarie, definendole “una farsa”. Al suo fianco, ieri sera, il presidente della Provincia BAT e sindaco di Trani, Bernardo Lodispoto, la senatrice barlettana Assuntela Messina e i due consiglieri regionali, che sicuramente si ripresenteranno alle elezioni di primavera, Ruggiero Mennea e Filippo Caracciolo.

«Voglio ricordare che 15 anni fa (n.d.r. prima che la governasse il centrosinistra) la Puglia era una regione inospitale – e ancora – A chi critica il mio operato nella Sanità, ricordo che eravamo agli ultimi posti per i Livelli Essenziali di Assistenza, oggi stiamo tra le prime sette regioni[…]. Le Primarie sono un primo passo del cammino di ‘passione’ affettuosa verso la nostra comunità: il 12 andiamo a legittimare il nostro modello di governo». Lo afferma Emiliano, ribadendo che in caso di sconfitta domenica prossima, cosa piuttosto difficile, s’impegnerà a sostenere il vincitore; lo stesso si aspetta dagli altri, ma non è tutto scontato in politica. L’invito conclusivo della serata è stato quello all’unità, dentro e fuori il Partito Democratico, per andare a vincere le Elezioni regionali di primavera in cui si scontrerà con un centrodestra agguerrito almeno sulla carta. Presente anche, tra il pubblico, il Presidente del Consiglio comunale, Sabino Dicataldo.