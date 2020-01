Eccellenza, domani sarà Barletta-Molfetta

Appuntamento con la capolista Molfetta. Domenica 12 gennaio alle 14.30 i biancorossi sfideranno sul sintetico del “Manzi-Chiapulin” la squadra di Renato Bartoli in un match del turno numero 18 del campionato di Eccellenza Pugliese.

La settimana dei biancorossi

Reduce dal pareggio di Corato la squadra di Max Tangorra ha sostenuto una intensa settimana di allenamenti. Tutta la rosa è a disposizione del tecnico biancorosso, da valutare la condizioni di Antonio Pignataro uscito malconcio dal match contro i neroverdi.

L’avversario

Con 40 punti in classifica frutto di 12 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta (subita proprio al “Manzi-Chiapulin” contro l’Audace Barletta) il Molfetta è capolista con 4 punti di vantaggio sul Corato. Il rendimento esterno dei biancorossi di Bartoli reduci da 7 vittorie consecutive ha portato al conseguimento di 23 punti ed è il migliore del torneo. Tanti gli ex della gara: Saani, Scialpi, Barrasso e Lavopa sfideranno il Barletta dopo aver incontrato i biancorossi nelle scorse stagioni. Non ci sarà invece lo squalificato Pinto. Il match di andata giocato al “Poli” terminò con il punteggio i 1-1: al vantaggio molfettese di Scialpi rispose Ganci su calcio di rigore a tempo scaduto.

La terna arbitrale

A dirigere il match del “Manzi-Chiapulin” sarà il signor Davide Galiffi della sezione di Alghero coadiuvato dal signor Giuseppe Magnifico e dal signor Massimiliano Miccoli entrambi della sezione di Bari.

Biglietteria

L’ASD Barletta 1922 chiama a raccolta il proprio pubblico per l’importante match di domenica 12 gennaio al “Manzi-Chiapulin” (ore 14.30) contro il Molfetta calcio. Nonostante l’iniziale intenzione di indire la giornata “Pro Barletta” la società biancorossa ha inteso riconoscere una volta di più ai propri abbonati l’attaccamento alla causa in una stagione che al momento non sta rispettando le aspettative iniziali. Invitiamo abbonati e non a stringersi alla squadra in un appuntamento importante sulla strada verso la risalita in classifica, tutti insieme siamo il Barletta!

In occasione della partita tra Barletta e Molfetta, in programma domenica 12 gennaio al “Manzi-Chiapulin” alle 14.30 per il quindicesimo turno del campionato di Eccellenza, il tagliando d’accesso sarà in vendita al costo di 5 euro (più 1 di prevendita) per locali e ospiti. Questi gli orari di acquisto: da mercoledì 8 a sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. presso il bar Revival (via dei Mandorli, 13). Dalle 13 di domenica 12 gennaio i tagliandi saranno acquistabili anche presso il Botteghino del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”, senza alcun costo di prevendita.

Il regolamento stagionale prevede l’ingresso ridotto (3 euro più 1 di prevendita) per Under 16 (nati dall’01/07/2003 in poi), se accompagnati da un maggiorenne, donne e Over 65. Sarà necessario esibire un documento di identità. Gli ingressi all’impianto sono chiusi 30 minuti dopo l’orario d’inizio fissato della partita e superato questo limite in nessun modo si potrà accedere all’impianto, pur in possesso di regolare titolo d’accesso.

ATTENZIONE

Si ricorda che l’acquisto di un biglietto comporta l’accettazione e il rispetto del Regolamento d’Uso del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”.