Istituto Salesiano dei Sacri Cuori, domani tempo di Open Day

Domenica 12 gennaio dalle ore 10 alle ore 12,30 la dirigente, i docenti e gli studenti dell’Istituto Salesiano dei Sacri Cuori sono lieti di accogliere i genitori e gli alunni di terza media per fornire indicazioni in merito ai progetti formativi del Liceo Linguistico con snodo giuridico europeo e dell’Istituto Tecnico economico (S.I.A.)

In tale occasione si potranno ricevere informazioni in merito ai piani di studio, ai progetti curricolari ed extracurricolari e a tutte le preziose opportunità offerte dalla scuola. Inoltre, sarà possibile conoscere in prima persona la bellezza degli spazi attrezzati messi a disposizione degli alunni. L’Istituto salesiano ormai da anni offre, oltre ad un insegnamento disciplinare di alta qualità, la possibilità di crescere e maturare a livello professionale e umano. La conoscenza è il mezzo fondamentale per intraprendere una scelta consapevole e matura, perciò non esitate a farci visita.