Open Day alla “Baldacchini-Manzoni”, appuntamento domenica 12 gennaio

Fervono i preparativi alla Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “Baldacchini – Manzoni” di Barletta, nel plesso MANZONI, in via G. Marconi, n. 12 a Barletta. Tale evento si terrà domenica 12 gennaio 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per accogliere nel modo migliore gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie cittadine e le loro famiglie.

“LE VARIE FORME DELLA COMUNICAZIONE” è il tema che si propone perché COMUNICARE significa RENDERE COMUNI, ossia condividere, dati, conoscenze, idee, sentimenti, immagini e suoni… In qualità di insegnanti ed educatori, siamo investiti del compito di guidare i nostri allievi a sviluppare le varie forme di comunicazione e linguaggio attraverso itinerari didattici che promuovano lo sviluppo del pensiero critico e creativo.

Sarà quindi possibile visitare gli ambienti scolastici, partecipare ai laboratori, alle lezioni aperte ed essere coinvolti negli spazi educativi ove il sapere si trasforma in saper fare. Non mancate a questo imperdibile appuntamento in cui potrete conoscere una realtà scolastica di lunga tradizione ed oggi più che mai attiva ed al passo coi tempi!