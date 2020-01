Prefettura Bat, visita istituzionale del Ministro Boccia: «Stato presente contro criminalità»

Il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante ha ricevuto questa mattina nel Palazzo del Governo il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie On. Prof. Francesco Boccia. L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità e in uno spirito di elevata collaborazione, ha avuto lo scopo di consolidare i rapporti per una proficua attività istituzionale al fine di favorire lo sviluppo del territorio provinciale.

Il Prefetto ha voluto ringraziare il Ministro per l’attenzione dimostrata con la visita odierna e per l’interesse manifestato per le azioni sin qui poste in essere dalla Prefettura, evidenziando l’importanza del sostegno espresso dal Rappresentante del Governo centrale rispetto alle delicate e rilevanti iniziative programmate con particolare riferimento ai temi della sicurezza e del controllo del territorio.

Il Ministro ha sottolineato la centralità del ruolo della Prefettura e, nel manifestare la massima disponibilità da parte del Governo a supportare costantemente l’azione del Prefetto, ha voluto altresì rimarcare la fermezza dello Stato nelle azioni di contrasto dei fenomeni che turbano l’ordinata convivenza civile ed il sereno svolgimento delle funzioni degli Amministratori locali, assicurando inoltre tutta la necessaria attenzione rispetto alle molteplici problematiche concernenti gli Enti locali.