Checco Zalone a Barletta: visita la mostra su De Nittis

Dal cinema alla pittura. Da Checco Zalone a Luca Medici. Il noto attore comico di Capurso, nelle sale in questi giorni con il suo film Tolo Tolo (il primo del quale cura anche la regia e la sceneggiatura) e in grado di collezionare numeri record al box office, ha scelto Palazzo della Marra a Barletta per ristorare la mente e scoprire le bellezze artistiche di Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini.”Luca Medici al Palazzo della Marra estasiato dalle storie di due grandi artisti come Boldini e De Nittis” ha scritto la dirigente comunale ai beni culturali Santa Scommegna, postando una foto su Facebook con l’artista. Che ai tour promozionali, almeno per un pomeriggio, ha preferito l’arte.