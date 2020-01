Inaugurata la sezione cittadina di Fiamma Tricolore

Il Movimento Sociale Italiano-Fiamma Tricolore prosegue la sua attivitĂ di radicamento sui territori inaugurando una propria sezione nella cittĂ di Barletta. A battezzare la sede di via Carli c’è anche la senatrice Adriana Poli Bortone, componente della segreteria nazionale, che a settembre aveva abbandonato Forza Italia per fare ritorno nella comunitĂ in cui era nata e cresciuta politicamente. La volontĂ , spiega, non è solo quella di prepararsi all’appuntamento con le prossime elezioni regionali ma anche di tornare ad essere punto di riferimento di una destra che ha progressivamente perso di vista i suoi valori fondanti.

Adriana Poli Bortone è stata protagonista delle ultime competizioni elettorali regionali ma questa volta farà un passo indietro in favore di altre candidature

Per il coordinatore cittadino Carmine Di Paola l’inaugurazione della sezione di Barletta vuole essere il punto di partenza di una nuova stagione politica per la destra locale.

Il servizio.