Primarie, Mennea: “Bene anche nella Bat, adesso si apra la fase delle elezioni vere”

“Il risultato delle Primarie del Pd nella Bat, superiore in termini percentuali alla media regionale anche se con un’affluenza minore, conferma il riconoscimento del presidente Emiliano quale candidato alle prossime Regionali. Adesso però è arrivato il momento di concentrarsi sulla costruzione del nuovo programma, facendo un’analisi critica di quello che è stato fatto fino ad ora e creando le basi per poter vincere le elezioni vere”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, all’esito delle Primarie che ieri hanno indicato il presidente uscente Michele Emiliano come prossimo candidato del partito alle elezioni regionali di primavera.

“Il dato dell’affluenza – prosegue – deve essere un campanello d’allarme per incrementare l’attività politica sui territori e coinvolgere maggiormente i cittadini. Fare più politica e meno gestione del potere magari solo per acquisire qualche consenso in più, ma indebolendo il rapporto di fiducia con i cittadini onesti e liberi. Penso che se sono rimasti delusi – sostiene – per alcune nostre mancanze, devono anche apprezzare ciò che è stato fatto di buono; mentre per ciò che non è stato completato o fatto bene c’è bisogno di avere proprio il loro sostegno e la loro fiducia, allo scopo di recuperare il terreno perduto e realizzare quegli obiettivi non ancora raggiunti in questa legislatura”.