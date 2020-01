“Piccole Donne” in lingua originale alla Multisala Paolillo

“Piccole donne” di Greta Gerwig ha da poco superato la soglia di cento milioni d’incasso in tutto il mondo. La versione cinematografica dell’omonimo, celeberrimo e intramontabile romanzo di Louisa May Alcott, pubblicato per la prima volta nel 1868, sarà proiettato in versione originale alla Multisala Paolillo sabato 18 gennaio alle ore 17.00.

Una iniziativa già intrapresa in passato dall’ultracentenario cinema barlettano finalizzata ad apprezzare al meglio la visione del film esaltando ed ammirando appieno il talento degli attori. Inoltre la programmazione in lingua inglese, con i sottotitoli in italiano, può offrire al pubblico un’occasione di esercizio per saggiare le proprie conoscenze linguistiche.

“Piccole donne” dell’ottima Greta Gerwig (sceneggiatrice e regista di Lady Bird) ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, 2 nomination a Golden Globes, 5 candidature a BAFTA, 9 candidature e vinto un premio ai Critics Choise Award, 1 nomination a Writers Guild Awards, 1 candidatura a Producers Guild.

Il film in versione originale gratifica ulteriormente la straordinaria interpretazione del cast.

La storia è quella delle sorelle March, Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Elisa Scanlen) e Amy (Florence Pugh), quattro giovani donne determinate a seguire i propri sogni con i classici problemi della loro età. Sullo sfondo della vicenda c’è la Guerra Civile Americana.

Figura di risalto del gruppo è Jo, che si distingue dalle altre per la sua indole indipendente e ribelle. Jo desidera affermarsi come scrittrice, disdegna il rigido sistema sociale e la figura tradizionale della donna. Nel cast anche Laura Dern nel ruolo della mamma, Marmee March, Timothée Chalamet in quello del giovane Theodore “Laurie” Laurence, Meryl Streep nei panni della Zia March, oltre a Chris Cooper, Bob Odenkirk e Louis Garrel che interpreta Friedrich Bhaer.

“Piccole donne” tocca le corde dei sentimenti e della libertà. Un classico davvero imperdibile da apprezzare in lingua inglese con le voci originali dei protagonisti.