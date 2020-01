Lavori a Settefrati, intesa raggiunta fra comune di Barletta e ditta esecutrice

Intesa raggiunta fra comune di Barletta e la ditta che sta lavorando per la realizzazione del progetto di “Moderazione del traffico nel quartiere Settefrati”, la GIEMME Sas. Stamani il sindaco Cosimo Cannito ha incontrato una delegazione di residenti della zona ai quali ha comunicato che i lavori riprenderanno lunedì 27 gennaio, e l’opera intera sarà portata a termine entro 30 giorni. Motivo dell’interruzione era stata la necessità di apportare una variazione e rimodulazione del progetto originario, modifiche delle quali si è dovuto occupare l’ufficio tecnico comunale, con il conseguente reperimento dei fondi necessari per operare in tal senso, dando seguito anche alle richieste dei residenti. Sarà realizzata una ulteriore rotatoria in via Enrico De Nicola, all’altezza di via della Repubblica, e la rimodulazione del percorso in via Regina Margherita all’altezza di via Sette Frati.

“Era necessario integrare la procedura tecnico amministrativa per affinare il progetto e accogliere le richieste dei cittadini – ha detto il sindaco Cannito – e questo abbiamo fatto, abbiamo cercato di rispondere alle legittime esigenze dei residenti, del complesso Salso e di via Regina Margherita. Con la ditta abbiamo raggiunto un’intesa ed entro 30 giorni l’opera sarà portata a compimento, atteso che le condizioni meteorologiche non obblighino l’impresa a fermarsi, in caso di pioggia, per i lavori di rifacimento dell’asfalto”.