La notte bianca della scuola “Baldacchini-Manzoni”: protagonista Gino Pastore

Tempo di Notte Bianca per la scuola “Baldacchini-Manzoni” OPEN EVENING, venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, con percorsi di musica, arte, ballo, laboratori nei vari ambiti disciplinari in modalità tradizionale e digitale, degustazioni gentilmente preparare dalle mamme dei nostri alunni per illuminare una bella serata di cultura e intrattenimento…

La scuola si apre al territorio anche in orario serale per coinvolgervi nei nostri percorsi formativi in cui sarete graditi ospiti. Aprirà l’evento Gino Pastore, cantautore e orgoglio barlettano, papà di una nostra alunna di 1^ H. Non mancate perché sarà una bellissima occasione per conoscerci e volare alto insieme a noi!