Tutti insieme per Emilia: raccolta fondi per sostenere le cure della trentatreenne barlettana

Emilia è una giovane donna barlettana, madre di due bambini, che a soli trentatré anni si ritrova a combattere contro un sarcoma triplo negativo mammario metastatico. Le cure già somministrate in Italia non sono bastate e la “bestia” è tornata. Tuttavia c’è una speranza, che risiede nella possibilità di accedere a cure adeguate in ospedali esteri, ragion per cui Emilia e i suoi familiari hanno dato il via a una raccolta fondi, per poter affrontare una tale spesa.

In poche ore dalla creazione della pagina Facebook “Tutti insieme per Emilia” i barlettani hanno risposto in massa dimostrando la propria vicinanza e la propria solidarietà.

«È da un anno che questa brutta bestia aggressiva e rara non mi molla- ha scritto Emilia in un post sulla pagina, per ringraziare i suoi concittadini per l’affetto ricevuto – non sapete quanta grinta mi state donando, più preziosa delle donazioni economiche. È come se sentissi il peso della responsabilità sempre più grande di non poter mollare, perché sapevo di non doverlo fare prima di tutto per i miei bambini, poi per i miei familiari… Ma adesso so che non posso arrendermi anche per voi!»

Di seguito riportiamo i dati per poter effettuare una donazione, gli stessi che si possono trovare sulla pagina Facebook Tutti insieme per Emilia:

INTESTATARIO: Emilia Lacerenza

IL CODICE IBAN PER DONARE liberamente è: IT89L3608105138267551967557

CAUSALE: Per donazione liberale spese mediche Emi

https://www.facebook.com/TUTTI-insieme-PER-Emilia-101492431400819/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAh2Ghe3ErB0-f64oeCKe7u_3MwWVHly5XNoUB3ATZjO32SYgvTTJsXJWlw0VcpBKZfCY3bdikJNtib