Barletta 1922, domani sarà trasferta a San Severo

Biancorossi in trasferta per la 19ma del campionato di Eccellenza Pugliese. Dopo l’1-1 contro la capolista Molfetta il Barletta farà visita al San Severo.

La settimana biancorossa

Settimana tipo per mister Tangorra e i suoi. Per la sfida ai giallogranata il tecnico biancorosso potrà contare su tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per lo squalificato Varsi, sulla via del recupero invece Antonio Pignataro.

L’avversario

Con soli 9 punti conquistati l’Alto Tavoliere San Severo occupa l’ultimo posto in graduatoria. La formazione dauna ha fin qui ottenuto 15 sconfitte e 3 vittorie una delle quali nella gara d’andata giocata al “Manzi-Chiapulin” e terminata con il punteggio di 1-2. Gli altri due successi sono il 2-1 conquistato alla terza giornata contro l’Atl. Vieste e quello rifilato all’Orta Nova nell’ultima uscita del 2019, entrambi sono arrivati sul sintetico del “Ricciardelli”.

La terna arbitrale

A dirigere la sfida in terra dauna sarà il signor Riccardo Tropiano della sezione di Bari coadiuvato dal signor Vito Errico e dal signor Leonardo Grimaldi anche loro provenienti dalla sezione del capoluogo.ù

Biglietteria

L’Asd Barletta 1922 comunica le modalità di accesso allo stadio “Ricciardelli” di San Severo per l’incontro di domenica 19 gennaio tra i padroni di casa e i biancorossi.

Il biglietto si potrà acquisire al botteghino nella giornata di domenica al prezzo di 7 euro. Ingresso gratuito per minori fino a 16 anni non compiuti (solo se accompagnati da un adulto pagante). Ingresso gratuito per studenti non maggiorenni con libretto scolastico al seguito. Per dimostrare l’età occorre munirsi di documento d’identità.