TEDxBarletta Salon, il tema Acqua al centro del secondo appuntamento

Si svolgerà lunedì 20 gennaio il secondo appuntamento TEDxBarletta Salon. Prima del grande evento TEDx Barletta di quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di riunire la community attraverso tre eventi a cadenza mensile. Aria, acqua e fuoco rappresentano i macro argomenti scelti per il TEDxBarletta Salon. Per questo incontro, gli speakers si confronteranno con il pubblico sul tema acqua.

La divulgazione di idee ed esperienze di vita che meritano di essere raccontate è l’obiettivo che il progetto TEDxBarletta Salon persegue con fermezza. Lo stesso principio che ha accompagnato lo scorso maggio il TEDx Barletta, nell’ambito del circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’acronimo TED, Technology Entertainment Design.

Il team TEDx si riunisce prima del tempo e per l’incontro di lunedì, il pubblico ascolterà le voci autorevoli di: Toni Augello docente di digital storytelling, web marketing manager e digital strategist per enti, associazioni e imprese; Grazia Lanotte volontaria e speaker radiofonico che ha avrà modo di parlare del suo operato in Africa; Elvira Tarsitano biologa e formatrice. L’amore nei confronti dell’ambiente la vede tra i fondatori dell’Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi. Al termine l’esibizione di JimiRay chitarrista e compositore il quale ha maturato diverse esperienze musicali dai sapori rock, blues, funk, soul, folk, country.

«Il format dei Salon vanno dalla tradizionale cena sino al classico evento TEDx – spiega Elio Palumbieri, tra gli organizzatori. È una modalità unica nel suo genere, in quanto il pubblico avrà la possibilità di porre quesiti e riflessioni agli speakers». «Il primo evento TEDxBarletta Salon – prosegue Claudio Bruno – ha registrato il sold out. Non vediamo l’ora di mostrare alla community il proseguo del nostro lavoro».

L’appuntamento TEDxBarletta Salon è fissato per lunedì 20 gennaio, presso il Cinema Opera alle ore 20,00.

Per ricevere maggiori informazioni: segui la pagina Facebook TEDxBarletta o il sito web https://www.tedxbarletta.it/

Per acquistare i biglietti: https://tedxbarletta.it/tickets oppure presso Mondadori Bookstore di Barletta.