Applausi e consensi per la “Camera azzurra” al Curci

La soddisfazione è reciproca per gli attori e per il pubblico. Il teatro è empatia e l’incontro nel foyer del “Curci” con i protagonisti della pièce “La camera azzurra” diviene la giusta occasione per conversare sui temi attualissimi del romanzo di Georges Simenon, sull’eccellente regia di Serena Sinigaglia, sull’ottimo adattamento teatrale di Letizia Russo, sulla straordinaria scenografia di Maria Spazzi, sulla bravura del cast.

Non si può restare indifferenti di fronte alla messa in scena di una vicenda che mescola sensualità, tradimento, paura, pettegolezzo, omertà, moralismo, interpretata con grande naturalezza e professionalità da Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris.

La folta presenza di pubblico, gli interrogativi circostanziati e le pertinenti riflessioni di alcuni studenti del liceo classico Casardi, attenti spettatori del matinéè de “La camera azzurra”, entusiasmano gli attori, ben lieti di rispondere alle domande. Acuti nelle loro analisi, i ragazzi dialogano vivacemente con la Compagnia.

Ne scaturisce una bella indagine sull’umano, sul falso perbenismo, sull’eterno conflitto tra passione e ordine, sull’importanza della scenografia (quasi un quinto interprete nella piéce – dicono gli attori), sulla grandezza dei classici e di scrittori come Simenon. Si rivela interessante l’approfondimento sul teatro, sul rapporto attore – spettatore, su tutto ciò che gravita sulla conoscenza, sull’ascolto, sull’attività della scuola in chiave di attualizzazione.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Casardi Giuseppe Lagrasta plaude l’operato del Direttore Artistico Fabio Troiano, sensibile nella progettualità teatrale indirizzata alle scuole.

Santa Scommegna Dirigente del Settore Cultura del Comune di Barletta evidenzia la positività delle scelte dettate da Troiano, sottolineando la grandezza del Teatro Curci perfezionatasi nel corso degli anni grazie all’impegno di uomini che hanno lavorato con passione in questa direzione. Di qui il ricordo e l’applauso tributato al Dott. Ruggiero Dimiccoli scomparso giovedì 16 gennaio. Ex sindaco di Barletta e per dieci anni Presidente dell’Azienda Soggiorno e Turismo, tanto si è prodigato per la cultura cittadina e per il teatro Curci.

Quel teatro che nel foyer registra una utilissima esperienza di dialogo e condivisione fra attori e pubblico. Prossimo incontro sabato 1 febbraio con gli interpreti dello spettacolo “Anfitrione”.