L’Unione Calcio espugna il Manzi-Chiapulin: battuto 0-3 l’Audace Barletta

Tonfo casalingo per l’Audace Barletta che cade al Manzi-Chiapulin contro l’Unione Calcio Bisceglie con il punteggio di 0-3. Gara che decolla nella ripresa dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e di studio. Momento difficile per i biancorossi, bene i biscegliesi che mostrano un certa maturità di gioco rischiando pochissimo.

Nel primo tempo ritmi alti ma poche occasioni. Al 12’ Papagni si accentra e prova il sinistro a giro facile per Di Candia. Al 16’ il primo squillo su punizione dell’Audace, conclusione centrale di Lomuscio, Di Bari con sicurezza. Al 18’ schema su calcio di punizione degli ospiti, Musa prova la rovesciata da ottima posizione, soluzione non semplice e palla a lato. La prima vera occasione è di marca Unione che al 28’ vede Dispoto colpire di testa sotto misura, palla che termina però in fallo laterale. Brivido per i locali che rispondono al 33’, azione insistita, D’Onofrio può appoggiare in porta liberamente ma il suo piattone va oltre la traversa. Occasione mancata per il possibile vantaggio Audace. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ultima azione degna di nota la rasoiata di Musa al 38’, Di Candia si distende e blocca facilmente.

Ripresa infuocata, che prende subito la sua direzione al 10’: calcio d’angolo per l’Unione Calcio, Dispoto ancora di testa e questa volta non sbaglia. E’ vantaggio per il Bisceglie che prova a mettere in discesa il match. Per l’Audace non c’è neanche il tempo di reagire: al 12’, infatti, Rizzi apre troppo l’alettone colpendo Musa che finisce a terra. Per l’arbitro è rosso diretto tra le proteste dei biancorossi. Ora il match si complica per i ragazzi di mister Iannone, squalificato e dunque non presente in panchina. Il Bisceglie prova subito ad approfittare della superiorità numerica al 21’, Papagni scambia con Compierchio ed entra in area, la difesa locale si difende in affanno e manda in corner. Passano pochi secondi e Musa lasciato tutto solo in area ringrazia e mette dentro la palla del raddoppio. 0-2 per l’Unione Calcio che festeggia e vede il traguardo dei tre punti. L’Audace non riesce a reagine nonostante i diversi cambi. Al 40’ gli ospiti chiudono i conti: altra discesa di Papagni sulla destra, palla in area, Musa non sbaglia e sigla la doppietta personale ed il definitivo 0-3 di marca biscegliese. L’ultimo spunto della gara è al 45’, calcio di punizione di Difederico potente ma centrale, Di Bari para con sicurezza.

Triplice fischio e vittoria convincente per i ragazzi di mister Di Simone, che ottengono la seconda vittoria al Manzi-Chiapulin, campo decisamente amico dei biscegliesi. Per l’Audace Barletta prestazione figlia del momento negativo della squadra, di tempo per riscattarsi ce n’è ancora.