“Truffe agli anziani”, conferenza aperta a cura dei carabinieri

I Carabinieri in servizio ed in congedo hanno organizzato per mercoledì 22 gennaio alle ore 17.30 presso la sala rossa del Castello Svevo, una conferenza aperta a tutta la cittadinanza sulle “Truffe agli anziani”.

La tematica delle truffe agli anziani è costantemente all’attenzione dell’Arma dei Carabinieri che con le sue articolazioni territoriali quotidianamente cerca in tutti i modi di contrastarla e di prevenirla. L’evento, dal titolo: “Truffe agli anziani. I consigli dell’Arma” è stato organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Barletta, in collaborazione con la locale Sezione dell’Associazione Carabinieri in congedo, il Comune e la Diocesi di Barletta ed ha lo scopo di fornire ai cittadini numerosi consigli utili per saper riconoscere tali reati e quindi prevenirli.

L’incontro non sarà l’unica iniziativa sul tema. Nei prossimi mesi di febbraio e marzo verranno organizzati altri incontri presso le principali parrocchie della Città e presso l’università della terza età, mentre, grazie ad un’intesa con la 4^ Sez. dell’Asl BAT, presso tutte le sale d’aspetto dei medici di base verranno rese disponibili delle brochure per informare i cittadini sulla tematica in argomento.