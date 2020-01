“Barletta si unisce”, parte la consegna delle borracce “green” nelle scuole di Barletta

Partirà domani la consegna di 1600 borracce alle scuole Fieramosca e Girondi alla presenza del sindaco Cosimo Cannito, l’assessore Ruggiero Passero e l’amministratore di Bar.S.A. S.p.A. Michele Cianci. Ai due istituti sono state destinate rispettivamente 732 e 868 borracce. La distribuzione proseguirà venerdì 24 presso la scuola Musti con 622 borracce e sabato 25 all’Istituto comprensivo Pietro Mennea con le conclusive 731.

Barletta si unisce dunque nel segno della coscienza ambientale ottenendo idealmente la migliore risposta possibile dai veri protagonisti del mondo che verrà, gli alunni di scuole elementari e medie.

Proprio la settimana scorsa il sindaco Cosimo Cannito, ben coadiuvato dall’amministratore di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci e l’assessore all’igiene urbana e servizi pubblici Ruggero Passero ha presentato, ai dirigenti scolastici e insegnanti convenuti in sala Giunta, il progetto alla presenza allegra e spensierata di tanti piccoli scolari. Politici e dirigenti sorridenti di fronte all’ingenua ma caparbia volontà di salvare questa nostra terra partendo da questi piccoli grandi gesti, hanno spiegato i pericoli della plastica e quanto importante possa essere l’utilizzo delle borracce consegnate ai dirigenti. Colori e atmosfera allegri completarono una bella giornata per i piccoli.

Inizierà dunque domani la promessa distribuzione delle borracce, toccando in tre giorni diversi plessi. Inizia così un percorso di sensibilizzazione degli studenti, ben felici di emulare Greta Thunberg anche con un gesto apparentemente banale ma dal grande significato.

«Barletta si unisce agli scolari delle scuole elementari e medie perché è una città sensibile verso i più piccoli e perché spera, come tutti noi, che siano proprio loro a darci l’insegnamento più grande. Noi adulti compiamo tanti errori e proprio questi sorrisi ingenui saranno il nostro correttivo. Ce la faremo, lo dobbiamo alla nostra città, all’ambiente e alla Natura che dobbiamo imparare a rispettare». L’amministratore avv. Michele Cianci con il sorriso conclude il suo messaggio agli alunni: «Divertitevi sempre, giocate ma rispettate sempre l’ambiente. Bisogna dirlo anche ai vostri genitori che vi ascolteranno. In tal modo saremo tutti uniti in questo bel percorso».

Di seguito il calendario completo della consegna delle borracce:

Mercoledi 22/01/2020:

ore 10.30 Scuola Fieramosca, Via Zanardelli

ore 11.30 Scuola Girondi, Via Zanardelli

Venerdi 24/01/2020:

ore 10.30 Scuola Musti, Via Palestro

Sabato 25/01/2020: