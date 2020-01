Sardine a Barletta, appuntamento il 25 gennaio

“Sabato 25 gennaio saremo in piazza Caduti per sostenere individualmente le Sardine. La prima cosa da fare è ascoltare e dialogare con questo popolo, che è fatto di persone e non di tessere di partito. Si tratta di un’esigenza necessaria per la vita democratica di questo Paese”. Così il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, sull’iniziativa promossa dal popolo delle Sardine a Barletta.

“Dalle piazze viste finora – prosegue – è emersa una richiesta di politica sana, fatta con toni differenti, improntata ai principi di legalità, che propone una grande questione di metodo oltre che di merito”.

“L’energia e la forza sana di questi ragazzi – sottolinea ancora Mennea – va riconosciuta e rispettata e pone una grande sfida a chi come noi fa politica di partito tutti i giorni. Io non mi stancherò mai di ripetere che la politica deve essere capace di ascoltare le forze democratiche, libere, indipendenti di questo paese facendosi – conclude l’esponente Pd – interprete delle istanze comuni”.