Anche il Barletta 1922 al fianco di Emila

Tutti insieme per Emilia. Il Barletta 1922 comunica che in occasione della sfida di domenica 26 gennaio al “Manzi-Chiapulin” contro il Vieste valevole per giornata numero 20 del campionato di Eccellenza Pugliese sarà indetta la giornata “Pro-Barletta” con incasso interamente devoluto alla causa di Emilia Lacerenza. Emilia è una giovane mamma barlettana affetta da sarcoma triplo negativo al seno con metastasi, un male aggressivo e rarissimo. Le cure già somministrate in Italia non hanno dato i risultati sperati, da qui la necessità di reperire fondi per permetterle di recarsi all’estero alla ricerca di una cura adeguata per questa tipologia di tumore. Il Barletta 1922 è al fianco di Emilia, aiutiamola tutti insieme.