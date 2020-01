Domenica “Toroten 2020”: la maratona della salute e della prevenzione

È tutto pronto per Toroten 2020, la gara podistica non competitiva di 10 km in programma a Barletta domenica 26 gennaio e organizzata dall’82° Reggimento Fanteria Torino in perfetta collaborazione con l’amministrazione comunale, la Asl Bat e i numerosi sponsor che hanno aderito con entusiasmo ad un evento che coniuga numerosi aspetti: lo sport, l’integrazione, la salute, la prevenzione in termini di cardioprotezione.

Al palazzo di città, in sala giunta, le anticipazioni della seconda edizione di un appuntamento che al momento conta circa 1300 partecipanti, anche da fuori regione, ma il numero, come ha sottolineato il Comandante dell’82°, Sandro Iervolino, è destinato ad aumentare e a sfiorare quota 2000. Testimonial l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra. Saranno premiati i più giovani e i più anziani. Al vincitore la targa ricordo, ma non mancheranno altre sorprese.

Una manifestazione ormai collaudata nobilitata da un gesto sensibile: la donazione da parte del Reggimento di due defibrillatori che saranno consegnati domenica prossima alle ore 9.00 presso la Caserma Stella poco prima della partenza della Toroten che toccherà nel suo percorso i punti più belli di Barletta, quasi un itinerario turistico-culturale.

All’unisono plaudono l’iniziativa e la generosità dell’82° il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e il Direttore Generale della Asl Alessandro Delle Donne.

Segnali rilevanti per la popolazione. Un evento che rinsalda ulteriormente lo storico legame con il Torino, che lo scorso anno ha ricevuto la cittadinanza onoraria nella piazza d’arme del Castello. E proprio al rivellino del Castello e alla Scuola Media Fieramosca saranno collocati i due defibrillatori – ha evidenziato Michele Lasala Assessore alla Mobilità intervenuto alla conferenza stampa unitamente all’assessore ai servizi sociali Maria Anna Salvemini.

Il servizio.