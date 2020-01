“La pelle in cui abito” arriva alla scuola Renato Moro

Martedì 28 gennaio, alle ore 17.00 presso l’auditorium dell’Istituto scolastico “Renato Moro”, gli studenti incontreranno Giancarlo Visitilli, docente, giornalista, scrittore e critico cinematografico, per la presentazione del suo ultimo lavoro letterario LA PELLE IN CUI ABITO. Il romanzo è stato scritto a quattro mani insieme al giovane Kader Diabate, fondatore dell’Associazione “Génération Consciente”, che si occupa della difesa dei diritti umani. La storia vera racconta dell’adolescenza di Kader in un paese delle Costa d’Avorio e del suo lungo e difficile viaggio per raggiungere l’Italia, la Puglia, terra nella quale oggi vive e studia. Nel romanzo i temi sono diversi: identità, libertà, diversità, multiculturalità, integrazione, ma sopratutto formazione e cultura, unica arma possibile – dice Kader – per cambiare il mondo.

Il libro è stato presentato al Capo dello Stato, il Presidente Sergio Mattarella, al Quirinale e, ad un mese dalla sua pubblicazione, è già alla sua seconda ristampa.