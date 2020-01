Traffico in via Trani, la proposta dell’ASSINPRO per risolvere il problema

L’ASSINPRO (Associazione Industriali Sesta Provincia Pugliese) annuncia la convocazione di un incontro con i giornalisti per la giornata di venerdì 24 gennaio 2020, a partire dalle ore 9.30, presso l’azienda SMAL di Barletta (via Trani, 174).

L’incontro con la stampa sarà utile a tenere alta l’attenzione in merito alla viabilità di via Trani e dell’intera zona industriale di Barletta e ad illustrare alla città e all’Amministrazione Comunale una PROPOSTA CONCRETA per un migliore snellimento del traffico veicolare della medesima area.

I lavori di superamento del passaggio a livello di via Andria rappresentano una svolta epocale per Barletta ma i tempi lunghi di realizzazione della grande opera stanno mettendo a dura prova cittadini, imprese, lavoratori e tutti coloro i quali raggiungono per svariati motivi la nostra città.