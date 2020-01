Buone notizie da Emilia: il ringraziamento a Barletta sui social

Arrivano le prime buone notizie da Emilia Lacerenza, la donna barlettana che ha riscontrato di avere un grave carcinoma mammario, sul suo profilo Facebook il ringraziamento rivolto alla città di Barletta che la sta sostenendo in questo momento difficile.

“Eccomi qua. Vi comunico che solo grazie a voi ho la possibilità di cominciare le prime visite mediche di valutazione all’estero. Tel aviv, Israele. Si parte. Il “mostro” corre veloce, ma io sono più veloce di lui.

Non se ne parla di arrendersi! Vi aggiornerò nei prossimi giorni.

Nel frattempo, sempre incredula della vostra sensibilità nei miei confronti, non ho altre parole se non “grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Di cuore.

È in programma anche una valutazione della mia malattia in America. Ne avrò conferma in questi giorni. Quindi almeno due strade si sono aperte, grazie a Dio. Prego affinché una delle due si riveli quella giusta. A presto. Siete straordinari.”

Ecco cosa si legge nel messaggio della giovane 33enne barlettana, finalmente, grazie al contributo dei cittadini barlettani che si sono mobilitati con una raccolta fondi, la donna potrà ricevere delle valutazioni mediche all’estero, in Israele e probabilmente in seguito anche in America.

Le cure somministrate in Italia non hanno dato i risultati necessari e sperati, motivo per il quale è partita immediatamente l’azione solidale per aiutare Emilia ad andare all’estero a cercare rimedio per il carcinoma mammario metastatico raro che ha scoperto di avere. L’azione è partita inizialmente dalla scuola materna “Cuore Immacolato di Maria”, per poi estendersi a tutta la città.

Madre di due bambini, sta tentando l’impossibile per curarsi nell’immediato. Dopo il suo appello e l’espressa voglia di sottoporsi a qualsiasi cura, anche sperimentale è scattata l’azione “Tutti insieme per Emilia”. Dopo il primo intervento i risultati sperati hanno tardato ad arrivare, a rincuorare la famiglia la solidarietà coesa dei cittadini.

La prossima domenica, 26 gennaio infatti, al Manzi-Chiapulin, il Barletta 1922 giocherà contro il Vieste nella ventesima giornata di campionato di Eccellenza Pugliese, a questo scopo è stata indetta la giornata “Pro-Barletta” il cui incasso sarà interamente devoluto alle cure di Emilia Lacerenza.

“Una ragazza di cuore, solare e sempre dolce”, così la descrivono i suoi amici e conoscenti, una giovane madre che ha bisogno del nostro sostegno nella lotta contro il sarcoma triplo negativo mammario e metastatico che da oltre un anno la sta portando alla lotta.

Ricordiamo che il CODICE IBAN per donare é: IT89L3608105138267551967557, al quale è necessario indicare la CAUSALE: Per donazione liberale spese mediche Emi.