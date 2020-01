“L’Areopago, dialoghi di vita e di fede”, tutto pronto per la sesta edizione

Sabato 25 gennaio 2020, presso l’auditorium della parrocchia San Paolo Apostolo di Barletta in via Donizetti n. 1, si terrà la sesta edizione de “L’Areopago, dialoghi di vita e di fede”. La manifestazione porta il nome della collina ateniese dove San Paolo parlò agli ateniesi della morte e resurrezione di Cristo (Atti 17, 22-34) e si pone l’obiettivo di dialogare con personalità della Chiesa e della società civile. In questa occasione che cade nel 28° anniversario di istituzione della parrocchia, sarà nostro gradito ospite mons. Domenico Marrone, parroco della parrocchia di San Ferdinando Re di San Ferdinando di Puglia e docente di Teologia Morale. Questa edizione riprende il titolo del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace 2020 “La pace come cammino di speranza”.