Ruggiero Napoletano ricordato dai suoi compagni di scuola

Negli ultimi giorni del 2019, furono i suoi genitori, la sua società, le Medaglie d’Oro Barletta, e i suoi compagni di squadra a ricordarlo. Un mese dopo, ci hanno pensato i compagni di scuola ad onorare la sua memoria, sempre al “Manzi-Chiapulin”, sempre sul quel sintetico che ha visto tante volte per protagonista il loro amico.

Altra giornata, dunque, vissuta nel ricordo di Ruggiero Napoletano, un giovane calciatore barlettano, innamorato del pallone, scomparso prematuramente tredici mesi fa all’età di quindici anni. La manifestazione in suo onore è stata organizzata dall’istituto “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta. Quattro le squadre partecipanti: la vittoria è andata al Plesso “Cassandro” in finale contro il Plesso Fermi, quest’ultimo è quello che frequentava “Cerino”. Non c’era modo migliore di un torneo di calcio per ricordare Ruggiero Napoletano, come ha sottolineato, Felice Saragaglia, il Primo Collaboratore del dirigente scolastico, Antonio Catapano.

Per il secondo anno, dunque, il torneo di calcio interno organizzato dal “Cassandro-Fermi-Nervi” è stato intitolato a Ruggiero Napoletano. E così sarà anche in futuro.

Il servizio.