Sardine a Barletta, interverrà il segretario generale della Cgil Bat D’Alberto

Il segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto, sarà presente sabato 25 gennaio alla manifestazione del popolo delle Sardine che si terrà in piazza Caduti a Barletta. Invitato dai responsabili del movimento a partecipare all’iniziativa, ha assicurato la partecipazione in quanto “occasione utile per dialogare con questo spaccato della società che si riconosce sotto il nome di Sardine che, svincolate da logiche di partiti, sono accomunate dall’esigenza di difendere i valori della solidarietà sociale, dell’antifascismo, dell’uguaglianza e della partecipazione democratica”, spiega D’Alberto.

“Saremo sabato presenti all’iniziativa delle Sardine perché crediamo fortemente nel valore del dialogo e del confronto soprattutto quando questi vertano sui principi che sono alla base della Costituzione italiana, questioni che ispirano questo popolo che si sta riprendendo le piazze riempiendole di messaggi di pace e tolleranza. Il movimento ha chiesto l’intervento della Cgil in piazza e noi saremo presenti perché si tratta di un momento che può solo arricchire e fare bene alla democrazia. E crediamo che anche la politica debba riflettere sulla capacità aggregante che queste piazze dimostrano di avere”, conclude il segretario generale della Cgil Bat.