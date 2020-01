Sanremo 2020, anche il barlettano Domenico Cascella tra i pizzaioli al lavoro al’Ariston

Ci sarà anche un tocco di barlettanità al settantesimo Festival di Sanremo. Domenico Cascella, maestro pizzaiolo della Città della Disfida, è infatti stato incluso nell’elenco dei 50 pizzaioli italiani che cucineranno dal 2 all’8 febbraio per i volti che popoleranno il palco più famoso d’Italia, quello del teatro Ariston. Cascella sarà in Liguria su invito dell’Accademia Pizzaioli doc di Napoli e dell’azienda Sapori di Napoli. “Produrremo pizze per il pubblico e i cantanti – è il suo entusiasmo – inoltre festeggeremo la pizza come patrimonio Unesco. Sono fiero di rappresentare Barletta e la Puglia, lo farò unendo gli ingredienti del nostro territorio e le farine che contraddistinguono il nostro prodotto. Affiancherò due grandi maestri dell arte bianca come Gaetano Carponi e Vincenzo Fotia, per me è un onore assoluto e non vedo l’ora di iniziare”.