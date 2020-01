Gara di solidarietà a Barletta per aiutare mamma Emilia

Il nemico ha le sembianze di un tumore rarissimo, un sarcoma triplo negativo al seno con metastasi. Per provare a sconfiggerlo Emilia Lacerenza, 33enne barlettana mamma di due bambini, avrà bisogno del supporto di tutti. Le visite specialistiche a Tel Aviv, in Israele, o quelle prospettate in America, hanno costi troppo elevati per essere sostenuti solo dalla sua famiglia. La gara di solidarietà per aiutare Emilia a vincere questa difficile battaglia è partita proprio dalla sua città. A Barletta si moltiplicano le iniziative per raccogliere fondi con cui finanziare i suoi viaggi all’estero alla ricerca di una cura adeguata. Domenica mattina sono scese in campo le associazioni “I Cavalieri del Mito” e “I coronati di Ferrante d’Aragona”. Nei pressi della chiesa di San Giovanni Apostolo, alla periferia della città, hanno offerto in cambio di una donazione volontaria la possibilità di effettuare un giro a cavallo o di celebrare la giornata con una foto ricordo scattata insieme a figuranti in abiti d’epoca.

Decine le famiglie con i loro bambini che hanno aderito all’iniziativa. I fondi raccolti saranno destinati alla causa di Emilia.

Il servizio.